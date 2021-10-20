Орловчанка лишилась драгоценностей после визита на сайт знакомств

20.10.2021 | 14:30 Закон и порядок, Новости

Женщина познакомилась с ухажером, который обчистил ее квартиру.

Как сообщает Хотынецкий районный суд, рассмотрено уголовное дело в отношении гражданина, совершившего кражу материальных ценностей у доверчивой гражданки. В пресс-службе суда пояснили, что дело было возбуждено по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Его фигурантом стал мужчина, который еще не так давно отбывал срок за решеткой. Кстати, именно там он и познакомился со своей будущей жертвой. Подсудимый рассказал, что произошло это на сайте знакомств.

Он настолько понравился женщине, что она пригласила его к себе домой. Освободившись из мест лишения свободы, ухажер воспользовался приглашением. Судя по всему, степень доверия к нему со стороны женщины была очень высокой. Она оставила ухажера дома одного, когда ушла на работу. В этот момент бывший зэк ее и обворовал. Он украл из чужого дома наличные деньги (72 тысячи рублей), кожаную куртку, золотые украшения, два комплекта постельного белья и даже бутылку коньяка и коробку конфет, после чего с похищенным с места преступления скрылся.

Причиненный потерпевшей материальный составил почти 130 тысяч рублей и был признан для нее значительным. В судебном заседании мужчина свою вину признал и рассказал, что с похищенным имуществом он поехал к другой своей знакомой женщине. Ей он подарил золотую цепочку и серьги. Остальные украденные украшения злоумышленник сдал в ломбард. Учитывая характер преступления и данные о личности подсудимого, суд назначил ухажеру наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в исправительной колонии строгого  режима. Также был удовлетворен гражданский иск потерпевшей о взыскании с осужденного материального ущерба, причиненного преступлением.

ИА «Орелград»

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