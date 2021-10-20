В Орле бывший зэк попался на краже шоколадок

Орловец был признан виновным в совершении 14-ти однотипных краж.

Как сообщает пресс-служба Орловского областного суда, попавшийся на 14-ти кражах продуктов питания бывший заключенный не сумел добиться отмены или пересмотра обвинительного приговора. Апелляционная инстанция не нашла оснований для смягчения наказания «любителю бесплатного кофе и шоколада». В суде уточнили, что осужденный ранее уже вступал в конфликт с законом и был наказан в уголовном порядке за кражу с незаконным проникновением в жилище.

После освобождения он продолжил свой криминальный путь, избрав объектами посягательств магазины крупных федеральных торговых сетей «Пятерочка», «Магнит» и «Перекресток». Следствием было установлено, что в 2020 и 2021 годах он как минимум 14 раз тайком выносил из магазинов различные товары, в том числе шоколад, кофе и другие продукты питания, косметику и текстильные изделия. Ворованное прятал под одеждой или в рюкзаке. Свою вину он признал и сам попросил о вынесении приговора в особом порядке судебного разбирательства.

«Назначая осужденному наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, суд признал ряд смягчающих наказание обстоятельств, в том числе активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, — рассказали в пресс-службе Орловского областного суда. — Также учел, что в действиях подсудимого имеется рецидив преступлений. Осужденным на приговор суда была принесена апелляционная жалоба с просьбой о смягчении наказания. Орловский областной суд, тщательно проверив доводы стороны защиты, не нашел оснований для смягчения наказания и оставил приговор без изменения».

ИА «Орелград»