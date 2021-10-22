Станислав Шувалов из Саратова может возглавить орловскую медицину

22.10.2021 | 17:48 Медицина, Новости

Четыре дня назад он был уволен с должности первого заместителя министра здравоохранения Саратовской области.

По информации телеграмм-канала «Орловская медицина», Станислав Шувалов из Саратова на следующей неделе может возглавить орловский департамент здравоохранения.

Шувалову Сергею Станиславовичу 44 года.  В 2001 году окончил Саратовский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело». Кандидат медицинских наук. Работал в МУЗ «Медико-санитарная часть СПЗ», ГУЗ «Областной госпиталь для ветеранов войн», поликлинике Управления ФСКН России по Саратовской области и ГУЗ «Областная клиническая больница».

Четыре дня назад он был уволен с должности первого заместителя министра здравоохранения Саратовской области.

Напомним, прошлым руководителем департамента здравоохранения был  Иван Залогин из Белгорода. В настоящее время он находится под домашним арестом. Ему предъявили обвинения по двум статья уголовного кодекса.

ИА «Орелград», фото телеграмм-канал «Орловская медицина»

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