Станислав Шувалов из Саратова может возглавить орловскую медицину

Четыре дня назад он был уволен с должности первого заместителя министра здравоохранения Саратовской области.

По информации телеграмм-канала «Орловская медицина», Станислав Шувалов из Саратова на следующей неделе может возглавить орловский департамент здравоохранения.

Шувалову Сергею Станиславовичу 44 года. В 2001 году окончил Саратовский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело». Кандидат медицинских наук. Работал в МУЗ «Медико-санитарная часть СПЗ», ГУЗ «Областной госпиталь для ветеранов войн», поликлинике Управления ФСКН России по Саратовской области и ГУЗ «Областная клиническая больница».

Четыре дня назад он был уволен с должности первого заместителя министра здравоохранения Саратовской области.

Напомним, прошлым руководителем департамента здравоохранения был Иван Залогин из Белгорода. В настоящее время он находится под домашним арестом. Ему предъявили обвинения по двум статья уголовного кодекса.

ИА «Орелград», фото телеграмм-канал «Орловская медицина»