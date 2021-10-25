Под Орлом девушка до смерти напугала мужчину тяпкой

Мужчина настолько испугался за свою жизнь, что написал заявление в полицию.

Вступил в силу обвинительный приговор, вынесенный ранее мировым судьей судебного участка Должанского района Орловской области. Обвинение было предъявлено 24-летней местной жительнице, кстати, матери троих детей. Ее признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.119 Уголовного кодекса Российской Федерации (угроза убийством). Инцидент произошел днем в июне 2021 года, когда девушка, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, на территории своего домовладения поссорилась с приятелем.

Неизвестно, из-за чего именно они поругались, но девушка повела себя крайне агрессивно. Сначала она схватила нож и со словами: «Зарежу!», замахнулась им на приятеля. Последнего спас муж девушки, который успел перехватить ее руку и отнял у нее нож. Но девушку это не отрезвило. Она схватила лежавшую неподалеку палку и дважды ударила ею по голове свою жертву. Затем сбегала к сараю, схватила тяпку и с нею наперерез бросилась на приятеля, ставшего для нее неприятелем.

Мужчина испугался еще больше и пустился наутек. Позже полиции он заявил, что в тот момент реально опасался за свою жизнь. Он выбежал со двора и бросился бежать по улице. Девушка гналась за ним до тех пор, пока ее саму не догнал муж и не отобрал у нее потенциальное орудие расправы. В судебном заседании она полностью признала себя виновной. Суд рассмотрел дело в особом порядке и наказал подсудимую 6 месяцами ограничения свободы. В течение этого срока ей запрещено по ночам выходить из дома. Кроме того, без разрешения надзорного органа она не имеет права выезжать за пределы Должанского района.

ИА «Орелград»