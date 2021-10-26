Мэрии Орла посоветовали спасти коммунальщиков от банкротства

Нерадужные перспективы открываются перед МУП «ЖРЭП» (Заказчик).

Депутаты Орловского горсовета рекомендовали администрации Орла принять все возможные меры для нормализации финансово-экономического состояния муниципального коммунального предприятия МУП «ЖРЭП» (З) с целью недопущения банкротства и сохранения муниципального имущества. Как пояснили в пресс-службе городского парламента, такое заявление было сделано по итогам заседания профильного депутатского комитета. На нем был рассмотрен вопрос о текущем положении дел на муниципальном предприятии. С докладом выступил его руководитель Юрий Студенников.

По его мнению, вернуть предприятие в конкурентную среду можно, но для этого необходима поддержка со стороны властей. МУП нуждается в финансовой подпитке и просит о субсидии в размере 80 миллионов рублей. Кроме того, предприятию помог бы переход на упрощенную систему налогообложения. На заседании было озвучено, на что именно планируется потратить вышеуказанные 80 миллионов рублей. Так, 21,5 миллиона пойдут на погашение кредиторской задолженности поставщикам, 24 миллиона — на погашение долгов по налогам и сборам. Кроме того, у предприятия возникла межтарифная разница на 23 миллиона, задолженность перед судебными приставами на 6 миллионов и различные штрафы и проценты примерно на 4 миллиона рублей.

«В случае проведения процедуры оздоровления, предприятие сможет воспользоваться правом изменения режима налогообложения, т.е. перейти с основной системы налогообложения на «упрощенку», — говорится в сообщении парламентской пресс-службы. — По мнению руководителя МУПа, это позволит снять налоговую нагрузку в виде НДС. Для перехода МУП «ЖРЭП» (З) на упрощенку с 1 января 2022 года, согласно Налоговому кодексу РФ, необходимо соблюсти следующие условия: довести численность сотрудников до норматива, т.е. не более 130 человек; годовой доход не должен превышать 200 миллионов рублей, а остаточная стоимость основных средств не должна превышать 150 миллионов рублей».

Прогнозируемые доходы предприятия на 2022 год составляют 83,5 миллиона рублей, расходы — 82 миллиона рублей. При таких показателях МУП «ЖРЭП» (З) может работать по системе «доходы минус расходы». Если предприятие останется на основной системе налогообложения, единственным вариантом остается использование налоговой льготы по НДС. Но для этого потребуется сократить штат, после чего в МУПе останется только 11 работников.

«Следует обратить внимание, что МУП «ЖРЭП» (З) — единственная в городе муниципальная управляющая компания, на управлении и техническом обслуживании которой находится 218 жилых дома, — говорят в горсовете. — Помимо основной деятельности, предприятие помогает областному центру в обслуживании социально-значимых объектов — школ, детских садов, дополнительных образовательных учреждений, и принимает активное участие при подготовке Орла к праздничным мероприятиям».

ИА «Орелград»