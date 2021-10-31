В Орловской области стали тратить больше света

В регионе на несколько процентов выросли продажи электроэнергии.

В текущем году по итогам девяти месяцев объем реализации электроэнергии на розничном рынке Орловской области составил 1,603 миллиона кВт*ч, что на 3,7 процента выше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит компания «Орловский энергосбыт», которая является гарантирующим поставщиком электроэнергии в регионе. Согласно обнародованному отчету, доля этой компании на розничном рынке Орловской области составила 84 процента, что на 0,1 процента больше, чем годом ранее.

«Рост этого показателя обусловлен изменением структуры потребителей, — говорят энергетики. — За отчетный период количество клиентов по сравнению с аналогичным показателем 2020 года увеличилось и в группе бытовых абонентов, и в группе юридических лиц».

В компании рост числа потребителей — физических лиц связывают с тем, что простые граждане, жители многоквартирных домов, все активнее переходят на прямые расчеты с поставщиком электроэнергии. Рост числа потребителей — юридических лиц объясняется еще проще – появились новые организации, с которыми энергетики заключили соответствующие договоры поставок. В целом количество потребителей выросло с 350 168 в 2020 году до 355 289 – в текущем году.

«В условиях пандемии мы рекомендуем клиентам своевременно рассчитываться за электроэнергию и не накапливать долги, чтобы впоследствии ограничительных мероприятий не столкнуться с необходимостью оплачивать квитанции сразу за несколько месяцев, — говорит генеральный директор компании Юрий Юрьев. — Надо отметить, что число клиентов, пользующихся дистанционными сервисами, растет. Так, с начала года число пользователей личного кабинета физлиц выросло на 24 процента. В первую очередь это связано с тем, что в личном кабинете без комиссии можно оплачивать не только электроэнергию, но и некоторые другие услуги из ЕПД».

ИА «Орелград»