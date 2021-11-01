Пробный орловский горох переработают в Швейцарии

Орел не принял саженцы из Краснодара и отправил в Швейцарию горох.

Как сообщает управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, в текущем году с территории указанных регионов под контролем специалистов ведомства было экспортировано 607,8 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки. Так, из Орла за рубеж было отправлено 221,4 тысячи тонн такой продукции, из Курска — 384,4 тысячи тон. В качестве свежего примера в управлении привели две пробные партии гороха общей массой четыре тонны. Они предназначены для отгрузки в Швейцарию, где горох планируется переработать.

«Данные партии гороха выращены на территории Орловской области, — уточнили в ТУ Россельхознадзора. — В отношении отгружаемых партий гороха проведены все мероприятия по контролю, включающие в себя досмотр, отбор проб и экспертизу. По результатам экспертизы, проведенной Орловской испытательной лабораторией, установлено, что вся продукция соответствует карантинным фитосанитарным требованиям, а также требованиям страны-импортера, по показателям качества и безопасности».

А вот краснодарским саженцам, вернее их владельцам, в Орле в каком-то смысле не повезло. Управление Россельхознадзора сообщило, что в последние дни в регионе было зафиксировано два факта ввоза саженцев плодовых и цветочных культур из Краснодарского края. Сделали это простые граждане, которые привезли в Орел 2200 южных саженцев. В ходе обследования продукции было установлено, что она завезена без обязательных карантинных сертификатов. Это является нарушением требований ФЗ «О карантине растений».

«Ввоз посадочного материала без карантинных документов, подтверждающих фитосанитарное благополучие, создает опасность заноса на приусадебные участки карантинных объектов: американской белой бабочки, восточной плодожорки, ожога плодовых деревьев, шарки сливы, калифорнийской щитовки и др., — говорят в ТУ Россельхознадзора. — По фактам выявленных нарушений виновные лица привлечены к административной ответственности в соответствии со ст.10.3КоАП РФ в виде штрафа».

ИА «Орелград»