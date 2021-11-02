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В Орле нерадивый отец обчистил автосервис

2.11.2021 | 7:00 Закон и порядок, Новости

Мужчина хорошо подготовился к краже и совершил ее ночью.

Железнодорожный районный суд города Орла рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении местного жителя по статье ст.158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества с незаконным проникновением в помещение с причинением значительного ущерба). Не так давно данный гражданин был осужден за неуплату алиментов, и он наказание еще не отбыл. Возможно, финансовые «отцовские» трудности и подтолкнули его на очередной проступок.

К месту преступления мужчина приехал на автомобиле Chrysler Voyager, который одолжил у своего брата. Действовал злоумышленник ночью, в одиночку. Он изначально планировал проникнуть на территорию завода «Стелкомаш» и вынести оттуда все, что только удастся вынести. Преступник припарковал машину возле заводского забора и перелез через эту ограду. Его внимание привлек автосервис – одноэтажное помещение располагается на территории завода. Проникнуть внутрь злоумышленнику помогли инструменты, которые он прихватил с собой.

Так, при помощи ножниц по металлу он сумел перекусить металлическую проушину замка, который был установлен на металлической решетке на окне. Открыв окно, мужчина залез внутрь и поочередно вынес из автосервиса комплекты литых дисков и зимней авторезины. Общая стоимость похищенного составила около 55 тысяч рублей. Он также похитил  инструменты, в том числе полировальную и шлифовальную машины. По данному преступлению суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде обязательных работ на 200 часов. Однако с учетом неотбытого наказания за неуплату алиментов окончательно орловец получил 3 месяца и 20 дней лишения свободы.

ИА «Орелград»

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