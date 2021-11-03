В Орловской области в 7 раз увеличат вложения в цифровую экономику

Увеличение объемов финансирования предусмотрено проектом бюджета области.

Депутаты Орловского облсовета одобрили первоначальный проект закона о региональном бюджете на 2022 год. Как уже рассказывал «Орелград», он был разработан и представлен правительством региона, а облсовет уже провел публичные слушания по нему. Основные параметры известны, но к окончательной верстке бюджет, конечно, еще будет отредактирован с учетом верстки федерального бюджета. Согласно текущему проекту, немало бюджетных средств будет направлено на развитие бизнеса.

Так, по федеральному проекту «Цифровая экономика» в Орловской области в 2022 году планируется освоить 90,1 миллиона рублей, что в 7,2 раза превышает показатель 2021 года. Прирост объема финансирования в сопоставимых условиях составит 77,7 миллиона рублей. В правительстве региона заверили, что указанные средства будут направлены на развитие телекоммуникационной инфраструктуры.

В рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» предполагается освоить 89,7 миллиона рублей с приростом к уровню 2021 года в сопоставимых ценах на 6,7 миллиона, или на 8,1 процента. В данном случае бюджетные деньги обещают направить на создание условий для легкого старта в бизнесе, стимулирование социального предпринимательства и развитие института «самозанятых». Часть средств будет выделена на поддержку фермеров.

Финансирование еще одного экономического проекта — «Производительность труда и поддержка занятости» — в 2022 году составит 12 миллионов рублей. В рамках его реализации будет финансироваться работа «Регионального центра компетенций» и учебно-производственной площадки «Фабрика процессов». В правительстве говорят, что эта деятельность будет направлена на обучение специалистов орловских предприятий, участвующих в указанном проекте.

ИА «Орелград»