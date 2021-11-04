Орловцев накажут за противодействие земельным инспекторам

В регионе выявлены десятки нарушений против порядка управления.

В текущем году в Орловской области при проведении государственного земельного надзора выявлено уже 43 факта совершения административных правонарушений против порядка управления. Такие данные приводит пресс-служба территориального управления Россельхознадзора. Инспекторы этого ведомства сталкиваются с настоящим противодействием со стороны тех, кого контролируют.

Так, по данным ведомства, три административных дела в этом году было заведено по ч.1 ст.19.4.1 КоАП РФ, то есть за воспрепятствование законной деятельности должностного лица по проведению проверок или уклонение от таких проверок. Владельцы проверяемых участков попросту не явились на сами проверки, хотя по закону они должны присутствовать при таких мероприятиях и подписывать соответствующие акты осмотров земли.

Еще 18 административных материалов в отношении орловских нарушителей было составлено по ч.25 ст.19.5 КоАП РФ. Все они были привлечены к административной ответственности за невыполнение в установленный срок предписаний инспекторов земельного надзора. А самым популярным правонарушением стало непредставление или несвоевременное представление в государственный орган запрошенных сведений. По этой статье было составлено 22 административных материала.

«Сумма наложенных судами административных штрафов за указанные правонарушения составила 353 тысячи рублей, — уточнили в ТУ Россельхознадзора. — В связи с этим обращаем внимание сельхозтоваропроизводителей на необходимость неукоснительного соблюдения требований законодательства РФ и предупреждаем об административной ответственности за их невыполнение».

ИА «Орелград»