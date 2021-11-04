Под Орлом оштрафовали «противника вакцинации»

4.11.2021 | 18:00 Закон и порядок, Новости

Мужчина отказался предоставить для вакцинации домашних свиней.

В Орловской области селянина привлекли к административной ответственности за отказ предоставить домашних животных для проведения противоэпизоотических мероприятий. Как пояснили в Территориальном управлении Россельхознадзора, речь идет о вакцинации против классической чумы свиней. Кроме того, ветеринарные работники планировали взять на исследование образцы крови у домашних свиней, чтобы проверить их в лабораторных условиях на африканскую чуму свиней.

Дело в том, что указанный выше гражданин проживает в населенном пункте, где в соответствии с указом губернатора Орловской области в конце августа был введен карантин из-за АЧС. Отказ вылился для орловца в возбуждение административного дела по ч.1 ст.10.6 КоАП РФ и привлечение его к административной ответственности. Штраф для простых граждан по данной статье составляет 500-1000 рублей. В ТУ Россельхознадзора по этому поводу пояснили: «непредставление свиней специалистам госветслужбы для осмотра, а также невыполнение требований о проведении в хозяйстве противоэпизоотических, в том числе карантинных, мероприятий может привести к возникновению и распространению АЧС».

Напомним, на прошлой неделе губернатор Андрей Клычков издал указ об отмене ограничительных мероприятий по африканской чуме свиней в городе Болхове, а также в десятках населенных пунктов Болховского, Мценского, Знаменского и Орловского районов. Именно этот карантин и был введен в конце августа. Ограничения сняты частично, поскольку необходимые меры уже приняты, а новых случаев заболевания на указанной территории не зафиксированы.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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