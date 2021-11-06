Орловским осужденным за ДТП пригрозили новыми наказаниями

В регионе прошли профилактически беседы с виновниками аварий.

В Орловской области прошли профилактические беседы с осужденными по статьям 264 и 264.1 УК РФ, то есть с виновниками дорожно-транспортных происшествий и теми, кто повторно попался на пьяной езде. Как пояснили в пресс-службе регионального управления ФСИН, акция была направлена на пресечение повторных преступлений, а также на обеспечение безопасности дорожного движения. Беседы совместно провели сотрудники уголовно-исполнительной инспекции и ГИБДД.

Так, майор полиции Ольга Володина рассказала осужденным об уголовной ответственности. В частности, она затронула вопрос о последствиях совершения новых преступлений в период отбывания наказания или испытательного срока. Например, виновникам ДТП суды запрещают на определенный срок управлять транспортными средствами. Однако практика показывает, что лишение прав не всегда останавливает водителей, особенно нетрезвых. Они все равно садятся за руль, несмотря на запрет, за что и могут понести новое уголовное наказание.

«Также осужденным рассказали о статистических данных УГИБДД УМВД Орловской области, касающихся ДТП по итогам 9 месяцев 2021 года. В завершение беседы сотрудники полиции ответили на вопросы осужденных», — рассказали в пресс-службе управления ФСИН.

Что касается статистики, то она по итогам 9 месяцев 2021 года такова. По вине нетрезвых водителей на дорогах Орловской области за это время было совершено 46 ДТП. Сотрудниками ГИБДД пресечено 1746 фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. За повторное управление автотранспортом в состоянии опьянения возбуждено 217 уголовных дел по ст. 264.1 УК РФ.

ИА «Орелград»