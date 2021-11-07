В Орле вынесли приговор телефонному террористу

Молодой человек «заминировал» кафе и крупно поплатился за это.

Решение по уголовному делу вынес Заводской районный суд города Орла. Местного жителя обвинили в совершении преступления против общественной безопасности. Как следует из материалов дела, мужчина глубокой ночью пытался попасть в кафе «На привале», но его туда не пустили. Он был нетрезв. Возможно, поэтому у него в голове и созрел довольно странный план. Он позвонил на пульт оператора службы «112» дежурной части ГУ МЧС России по Орловской области и сообщил о якобы заложенном в кафе взрывном устройстве.

Его целью, по версии следствия, было отвлечение сотрудников правоохранительных органов для проверки заведомо ложного сообщения о бомбе. Впрочем, мужчина не столько хотел посмотреть, как отреагируют спецслужбы на его звонок, сколько планировал «породить волнение и посеять панику среди рабочего персонала и посетителей указанного кафе». После получения сообщения оператор службы «112», как и положено по инструкции, незамедлительно передал данную информацию в дежурную часть отдела полиции.

На место была направлена следственно-оперативная группа вместе со служебной собакой. Персонал и посетители были эвакуированы, после чего все помещения бара были проверены. Взрывные устройства и взрывчатые вещества, естественно, обнаружены не были. Параллельно полиция искала того, кто сообщил о бомбе. Нашли его очень быстро. В судебном заседании «террорист» свою вину признал полностью. Он пояснил, что пришел в кафе ночью, из-за того, что его не пустили внутрь, у него возникла обида. Поэтому он позвонил по номеру 112 и сказал, что в кафе заложена бомба. Ему перезванивали из полиции, но он «бросил трубку».

Действия молодого человека суд квалифицировал по ч.2 ст.207 УК РФ как заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба и наступления иных общественно-опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений, в отношении объектов социальной инфраструктуры. «Террорист» получил за это наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей. Однако в ходе разбирательства выяснилось, что чуть ранее он был осужден Заводским райсудом за другое преступление. Поэтому к штрафу осужденному добавили еще и три с половиной года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»