Орловская область продала почти 1,5 миллиона тонн зерна

Названы объемы отгрузки орловского зерна в другие регионы.

В текущем году с территории Орловской и Курской областей в другие регионы РФ было отгружено более 4,5 миллиона тонн подкарантинной продукции. Такие данные за 10 месяцев 2021 года приводит Территориальное управление Россельхознадзора. При этом уточняется, что непосредственно из Орловской области в другие субъекты РФ было отправлено 1,367 миллиона тонн указанной продукции. Соответственно, оставшиеся 3,1 миллиона – это доля Курской области.

«На отгружаемую продукцию оформлено 119 795 карантинных сертификатов, — поведали в ТУ Россельхознадзора. — Основной объем вывозимой продукции — 90 процентов — составило продовольственно-фуражное зерно таких культур, как пшеница, ячмень, кукуруза, соя, рапс и подсолнечник».

В ведомстве подчеркнули, что отгрузке продукции предшествует ее лабораторное исследование. Его проводят эксперты ФГБУ ЦНМВЛ. Не всегда товар выдерживает такую проверку. Так, в этом году в 860 случаях эксперты выявили семена карантинного сорного растения – повилики. В товарах из Орловской области этот сорняк был обнаружен в партиях зерна общей массой около 10,7 тысячи тонн.

Сообщается также, что зараженные партии были направлены на перерабатывающие предприятия, включенные в соответствующий государственный реестр. На этих заводах используются обеззараживающие технологии, «обеспечивающие лишение карантинных объектов жизнеспособности». По фактам выявления сорняка в зерне виновные лица были оштрафованы в рамках применения статьи 10.1 КоАП РФ. «Со всеми нарушителями проведены разъяснительные беседы о требованиях действующего законодательства и обязательном проведении комплекса мероприятий по борьбе с карантинными объектами», — добавили в ТУ Россельхознадзора.

ИА «Орелград»