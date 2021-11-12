Бывшему главному следователю из Орла поручили разобраться с братом Хабиба (видео)

12.11.2021 | 11:20 Важное, Закон и порядок, Новости, Происшествия

Усман Нурмагомедов, брат бойца Хабиба Нурмагомедова, сбил на автомобиле полицейского и скрылся с места просишествия.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю дагестанского управления СК Анатолию Щурову доложить о промежуточных результатах расследования уголовного дела, возбужденного по факту наезда на полицейского. Об этом сообщил телеграмм-канал «Mash».

Подозреваемый в наезде на полицейского — Усман Нурмагомедов, брат всемирно известного бойца Хабиба Нурмагомедова. Анатолий Щуров — бывший руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области.

Инцидент произошел на въезде в аэропорт Каспийска, откуда Нурмагомедов и его друг собирались лететь в Москву. Сбив полицейского, друзья не стали менять планы. Полицейского они оставили на месте происшествия, автомобиль — на стоянке, а сами полетели в столицу. В Шереметьево их уже встречали сотрудники правоохранительных органов.

ИА «Орелград», видео телеграмм-канал «Mash»

Хроника происшествия из канала «Mash»:

  • Полицейского, которого сбила машина с Нурмагомедовым, отпустили из больницы.У 39-летнего капитана полиции Алексея Назарова диагностирована подкожная гематома головы и ушибы теменной области. После аварии мужчина был доставлен в больницу. Медики оказали ему помощь и отпустили домой.

 

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