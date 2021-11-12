Руководство Орла допросили об обстоятельствах очередной криминальной истории

Следственный комитет заинтересовался пургеном, цыганскими баронами и другими избирательными технологиями, обсуждаемыми Парахиным и Проваленковой.

Следственный комитет прореагировал на публикацию компромата о фальсификации сентябрьских выборов и вызвал на допросы Ирину Проваленкову и Юрия Парахина. Об этом сообщило сетевое издание «Орлец».

Ранее то же издание опубликовало «аудиосериал» с записями разговоров крупных чиновников, где обсуждается, как правильно травить наблюдателей на выборах и переодевать цыган для многократного голосования. При этом, видные единороссы обсуждали организацию итогов голосования, выгодных для партии КПРФ.

Известный орловский журналист Владимир Панфилов, ознакомившись с опубликованными материалами, заподозрил незаконность обсуждаемых тем и обратил на них внимание прокуратуры и Следственного комитета.

По информации «Орлеца», Ирина Проваленкова подтвердила, что на аудио звучит ее голос, а также голос ее начальника, Юрий Парахина. Однако, в содеянном она не призналась.

По информации «Орелграда», вчера Следственный комитет зарегистрировал еще одно заявление на Юрия Парахина. В нем заявитель обвиняет мэра в превышении должностных полномочий.

ИА «Орелград»