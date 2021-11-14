В Орловской области осудили очередного уклониста

Под суд пошел молодой и несознательный житель Ливенского района.

Вступил в законную силу обвинительный приговор Ливенского районного суда, вынесенный в рамках рассмотрения уголовного дела о совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.328 Уголовного кодекса Российской Федерации. Было установлено, что местный житель пару лет уклонялся от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы. Как известно, призывной возраст мужчин в РФ варьируется от 18 до 27 лет.

В соответствии с законом ливенец был своевременно поставлен на воинский учет, когда достиг соответствующего возраста. Конституция РФ и ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» обязывают граждан России защищать Отечество и нести военную службу. В данном случае молодого человека обязали явиться в военный комиссариат Ливенского района для прохождения медицинского освидетельствования и мероприятий, связанных с призывом на военную службу.

Произошло это еще в феврале 2019 года. Как установил суд, подсудимый был оповещен об этом лично под подпись участковым уполномоченным полиции. Однако в назначенные день и час призывник в военкомат не явился и скрывался от призыва последующие полгода, пока не был завершен весенний призыв. Затем он вновь объявился, и в августе того же 2019 года к нему домой вновь пришел участковый и вновь лично под подпись оповестил его о вызове в военкомат.

На этот раз уклонист бегал от призыва до 31 декабря 2020 года, потом объявился, но после новогодних каникул вновь исчез и скрывался до 15 июля 2021 года. Вероятно, терпение тех, кто занимался призывом, просто лопнуло. На молодого человека завели уголовное дело, и он предстал перед судом. В судебном заседании он сразу полностью признал себя виновным и попросил рассмотреть его дело в особом порядке, что и было сделано. Суд приговорил его к выплате штрафа в размере 50 тысяч рублей.

ИА «Орелград»