Под Орлом открыли памятную доску ветерану французского Сопротивления

Торжественная церемония прошла в поселке Стрелецком Орловского района.

В Орловском районе освящена памятная доска ветерану французского Сопротивления Валериану Соломатину. Об этом сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ. Чин освящения провел настоятель местного храма Казанской иконы Божией Матери протоиерей Мирослав Семенкив. Сама доска была установлена на фасаде школы в поселке Стрелецком Орловского района.

«Вспомнить Валериана Федоровича собрались его коллеги, бывшие ученики, ветераны спорта, родственники, — отметили в митрополии. — Память бывшего учителя Стрелецкой школы почтили минутой молчания».

Валериан Соломатин в годы войны был командиром партизанского отряда. О его жизни можно снимать фильмы. Великую Отечественную войну он встретил 20-летним пареньком. Его первый бой произошел уже в июле 1941 года, под Оршей. Спустя несколько месяцев он был ранен и попал в плен.

«Предприняв несколько неудачных попыток побега, Валериану Соломатину все же удалось бежать из концлагеря во Франции в 1943 году, а спустя год собрать партизанский отряд имени Парижской коммуны, где он был избран командиром, — рассказали в митрополии. — Бойцы Парижской коммуны во главе с Валерианом Соломатиным совершили 37 боевых операций, в ходе которых были уничтожены несколько сотен солдат фашистской армии. Известно, что отряд пустил под откос не один вражеский эшелон».

Соломатин дослужился во Франции до звания лейтенанта, и сам Шарль де Голль отметил его двумя наградами. Вернувшись после войны на Родину, Соломатин продолжил ковать победы. Он сам был отличным спортсменом, но также воспитал 18 мастеров спорта, 38 чемпионов и рекордсменов СССР – он около полувека работал учителем физкультуры в Стрелецкой школе. Сердце Соломатина перестало биться 10 апреля 2002 года…

ИА «Орелград»