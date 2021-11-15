Возбуждено уголовное дело против главного специалиста отдела ЖКХ администрации Орловского района

Мошенничество.

Женщина действовала в составе организованной группы, которая обманула местную жительницу и нанесла ей значительный финансовый ущерб.

«По данным следствия, в период с октября 2014 года по декабрь 2014 года подозреваемая вступила в преступный сговор с должностными лицами из числа сотрудников администрации Орловского района Орловской области и сотрудниками ООО «ИРС», направленный на хищение денежных средств жительницы Орловского района путем ее обмана, сообщив ей заведомо ложные сведения относительно процедуры предоставления членам ее семьи жилого помещения и о необходимости дополнительной оплаты за якобы излишне предоставленную ей жилую площадь, а также перевода денежных средств в адрес ООО «ИРС». Введенная в заблуждение подозреваемой потерпевшая перевела денежные средства в размере свыше 400 000 рублей на расчетный счет ООО «ИРС», сотрудники которого распорядились ими по собственному усмотрению», — сообщает Следственный комитет.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». В настоящее время следствие продолжает расследование уголовное дело и закрепляет доказательную базу.

ИА «Орелград»