Возбуждено уголовное дело против главного специалиста отдела ЖКХ администрации Орловского района

15.11.2021 | 15:25 Закон и порядок, Новости

Мошенничество.

Женщина действовала в составе организованной группы, которая обманула местную жительницу и нанесла ей значительный финансовый ущерб.

«По данным следствия, в период с октября 2014 года по декабрь 2014 года  подозреваемая вступила в преступный сговор с должностными лицами из числа сотрудников администрации Орловского района Орловской области и сотрудниками ООО «ИРС», направленный на хищение денежных средств жительницы Орловского района путем ее обмана, сообщив ей заведомо ложные сведения относительно процедуры предоставления членам ее семьи жилого помещения и о необходимости дополнительной оплаты за якобы излишне предоставленную ей жилую площадь, а также перевода денежных средств в адрес ООО «ИРС». Введенная в заблуждение подозреваемой потерпевшая перевела денежные средства в размере свыше 400 000 рублей на расчетный счет ООО «ИРС», сотрудники которого распорядились ими по собственному усмотрению», — сообщает Следственный комитет.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». В настоящее время следствие продолжает расследование уголовное дело и закрепляет доказательную базу.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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Орелград. 2021 год

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