Под Орлом в столкновении с Камазом разбилась пожилая пара

Водитель погиб, пассажир госпитализирована.

В столкновении легковушки с грузовиком постарадала 69-летняя пара, сообщает пресс-служба УГИБДД. Водитель скончался на месте до приезда скорой помощи. Его пассажир госпитализирована с травмами.

Авария произошла вчера в 11.15 в Орловском муниципальном округе. Автомобиль «Дэу» ехал по трассе «Калуга-Перемышль-Белев-Орел» и в районе 184 километра столкнулся с грузовиком Камаз, который следовал попутно.

Отметим, что полтора года назад на этом же месте уже происходило резонансное ДТП. Тогда пострадали дети четырех и шести лет.

ИА «Орелград»