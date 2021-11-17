Под Орлом в столкновении с Камазом разбилась пожилая пара

17.11.2021 | 9:47 Новости, Происшествия

Водитель погиб, пассажир госпитализирована.

В столкновении легковушки с грузовиком постарадала 69-летняя пара, сообщает пресс-служба УГИБДД. Водитель скончался на месте до приезда скорой помощи. Его пассажир госпитализирована с травмами.

Авария произошла вчера в 11.15 в Орловском муниципальном округе. Автомобиль «Дэу» ехал по трассе «Калуга-Перемышль-Белев-Орел» и в районе 184 километра столкнулся с грузовиком Камаз, который следовал попутно.

Отметим, что полтора года назад на этом же месте уже происходило резонансное ДТП. Тогда пострадали дети четырех и шести лет.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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