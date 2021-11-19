Опасный продукт обнаружили в психбольнице под Орлом

В учреждение был поставлен недоброкачественный творог.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям обнародовало результаты проверки соблюдения законодательства в сфере качества и безопасности пищевых продуктов в БУЗ ОО «Орловская областная психиатрическая больница». Это учреждение расположено на территории Орловского района. Проверка была проведена еще в августе 2021 года, в ней приняли участие работники прокуратуры Орловского района. В частности, инспекция посетила пищеблок психиатрической больницы, чтобы проверить, как и чем кормят пациентов.

В результате была «выявлена продукция животного происхождения с истекшим сроком годности (в остатке 3 кг), что является нарушением ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов». В ТУ Россельхознадзора уточнили, что речь идет о твороге. Отобранные образцы этого продукта были направлены в лабораторию. Проведенное экспертами исследование указало на несоответствие продукции требованиям технического регламента по наличию массовой доли сорбиновой кислоты. Стандартами наличие такой кислоты в продукте не допускается, а она была обнаружена.

Проверяющие выяснили, что поставленный в орловскую психбольницу творог был изготовлен в Рязанской области. По итогам проверки было вынесено решение о признании декларации, выданной на рязанский творог, недействительной. Сама опасная продукция была тут же изъята из больницы. «Виновное лицо привлечено к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ, в виде взыскания штрафа», — резюмируют в ТУ Россельхознадзора.

ИА «Орелград»