Орловского директора учебно-методического центра будут судить за мошенничество

Обвиняемый «осваивал» бюджетные деньги через фиктивные акты об обучении граждан.

Директор ООО «Учебно-методический центр «Энергоэффективность» предстанет перед судом по обвинению в 13 эпизодах мошенничества, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

«Следствием установлено, что обвиняемый, используя свое служебного положение с ноября 2019 года по август 2020 года в целях создания видимости исполнения условий 46 контрактов в рамках федеральных проектов национального проекта «Демография», не организовав фактического обучения граждан и проведение сдачи квалификационных экзаменов, дал указания бухгалтеру, неосведомленной о его преступных намерениях оформить 46 фиктивных актов выполненных работ-услуг, подтверждающих оказание услуг по обучению граждан», — сообщает СК.

В результате мошеннических действий Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области перечислил мужчине 629 400 рублей.

На этапе следствия было допрошено более 70 свидетелей. Обвиняемый полностью признал вину и возместил причиненный ущерб.

На данный момент прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИА «Орелград»