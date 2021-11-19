Ремонт Колхозного моста начнут не ранее 2023 года

Ориентировочная стоимость реконструкции — 250 миллионов рублей.
Реконструкция моста на улице Колхозной начнется не ранее 2023 года. Об этом стало известно на вчерашнем заседании комитета горсовета по строительству, перспективному развитию города.
6 декабря пройдет конкурс, в котором выберут подрядчика для подготовки проекта реконструкции Колхозного моста.
По словам Дмитрия Кузнецова, руководителя управления капитального строительства города, предполагаемая на сегодня стоимость реконструкции составит 250 млн рублей. А срок исполнения муниципального контракта по выполнению проекта — 3-й квартал 2022 года.
Таким образом, ремонтные работы начнутся не раньше 2023 года.
ИА «Орелград»