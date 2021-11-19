Ремонт Колхозного моста начнут не ранее 2023 года

19.11.2021 | 12:42 Важное, Новости, Строительство

Ориентировочная стоимость реконструкции — 250 миллионов рублей.

Реконструкция моста на улице Колхозной начнется не ранее 2023 года. Об этом стало известно на вчерашнем заседании комитета горсовета по строительству, перспективному развитию города.

6 декабря пройдет конкурс, в котором выберут подрядчика для подготовки проекта реконструкции Колхозного моста.

По словам Дмитрия Кузнецова, руководителя управления капитального строительства города, предполагаемая на сегодня стоимость реконструкции составит 250 млн рублей. А срок исполнения муниципального контракта по выполнению проекта — 3-й квартал 2022 года.

Таким образом, ремонтные работы начнутся не раньше 2023 года.

ИА «Орелград»

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