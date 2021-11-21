В Орле сын выяснил отношения с матерью при помощи ножа

Женщина после «беседы» с сыном чудом осталась жива.

Заводской районный суд города Орла вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, который едва не зарезал собственную мать. Женщина только чудом осталась жива. Ей помогли медики, которых своевременно вызвали очевидцы происшествия. Из материалов дела следует, что молодой человек вместе со своей матерью проживал в арендованной комнате коммунальной квартиры. Хозяйка помещения проживала в соседней комнате.

Молодой человек злоупотреблял спиртным, из-за чего в квартире не раз возникали конфликты. В конце концов, хозяйка потребовала, чтобы квартиранты съехали. В тот роковой день мать и сын ездили смотреть другие потенциальные комнаты для найма. Когда вернулись, мать принялась готовить обед, а сын на голодный желудок выпил 250 граммов водки. Быстро захмелев, он вдруг вспомнил о каких-то обидных словах, которые якобы слышал от соседки в адрес своей матери.

Мужчина решил разобраться с соседкой, но у него на пути встала его мать. Женщина закрыла дверь на замок и не выпускала сына из комнаты. Тогда он схватил нож, повалил ее на кровать и ударил клинком в живот. Затем вышел в общий коридор, где его увидели соседи. Одежда мужчины была испачкана кровью. Поняв, что произошло нечто страшное, соседи вызвали скорую и полицию. Обвиняемый отказывался признать свою вину. Валил он все на неких неизвестных ему лиц. Но собранных следствием доказательств и показаний свидетелей и потерпевшей оказалось достаточно для вынесения обвинительного приговора. Подсудимый получил 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»