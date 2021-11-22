Бывший советник Клычкова стал полуфиналистом конкурса медиков-шарлатанов

Эксперты оценили вклад Павла Воробьева в «бездоказательную науку».

Портал Антропогенез.ру номинировал Павла Воробьева, экс-советника губернатора Орловской области Андрея Клычкова, на ежегодную премию «АПЧХИ», которая вручается шарлатанам от медицины.

Воробьев попал в поле зрения организаторов конкурса благодаря своей активной антивакционной позиции. По мнению номинанта, ковид является не ОРВИ, а васкулитом, а борьба с ковидом — это фейк и международная афера.

Осуждая программу вакцинации, Павел Воробьев основал медицинское бюро «Клиника ответственного самолечения», в котором он предлагает авторскую методику лечения коронавируса с «эффективностью 99%» Вероятно, именно этот проект был оценен как значительный вклад в «бездоказательную науку».

На данный момент экс-советник Клычкова является полуфиналистом конкурса. Он конкурирует с:

Игорем Гундаровым (основатель направления «эпидемиология духовности», считает, что для победы над коронавирусом достаточно иметь хорошее настроение, которое повышает иммунитет),

Денисом Ивановым (“спрогнозировал”, что вакцина против ковида изменяет человеческие геномы, поэтому даст необратимый эффект),

Александром Мясниковым (утверждал, что для победы над коронавирусом нужно “закаляться” и “позитивно мыслить”),

Александром Редько (член КПРФ, который приписывает себе генеральские погоны, ордена, громкие должности, а также — докторскую диссертацию, которую «засекретили» власти — заявлял, что вакцина оставляет цифровой след, делит людей на покорных и непокорных, и последних уже ждут концлагеря),

Марией Шукшиной (известная актриса, автор речей про «цифровые концлагеря», Апокалипсис и т.д.)

Отметим, что Павел Воробьев имеет звание профессора и степень доктора медицинских наук.

ИА «Орелград»