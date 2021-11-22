Бывший советник Клычкова стал полуфиналистом конкурса медиков-шарлатанов

Эксперты оценили вклад Павла Воробьева в «бездоказательную науку».
Портал Антропогенез.ру номинировал Павла Воробьева, экс-советника губернатора Орловской области Андрея Клычкова, на ежегодную премию «АПЧХИ», которая вручается шарлатанам от медицины.
Воробьев попал в поле зрения организаторов конкурса благодаря своей активной антивакционной позиции. По мнению номинанта, ковид является не ОРВИ, а васкулитом, а борьба с ковидом — это фейк и международная афера.
Осуждая программу вакцинации, Павел Воробьев основал медицинское бюро «Клиника ответственного самолечения», в котором он предлагает авторскую методику лечения коронавируса с «эффективностью 99%» Вероятно, именно этот проект был оценен как значительный вклад в «бездоказательную науку».
На данный момент экс-советник Клычкова является полуфиналистом конкурса. Он конкурирует с:
- Игорем Гундаровым (основатель направления «эпидемиология духовности», считает, что для победы над коронавирусом достаточно иметь хорошее настроение, которое повышает иммунитет),
- Денисом Ивановым (“спрогнозировал”, что вакцина против ковида изменяет человеческие геномы, поэтому даст необратимый эффект),
- Александром Мясниковым (утверждал, что для победы над коронавирусом нужно “закаляться” и “позитивно мыслить”),
- Александром Редько (член КПРФ, который приписывает себе генеральские погоны, ордена, громкие должности, а также — докторскую диссертацию, которую «засекретили» власти — заявлял, что вакцина оставляет цифровой след, делит людей на покорных и непокорных, и последних уже ждут концлагеря),
- Марией Шукшиной (известная актриса, автор речей про «цифровые концлагеря», Апокалипсис и т.д.)
Отметим, что Павел Воробьев имеет звание профессора и степень доктора медицинских наук.
ИА «Орелград»