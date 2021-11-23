Чиновники под Орлом тайно сдали землю в аренду

Незаконную сделку вскрыла и оспорила в судебном порядке прокуратура.

В Орловской области вскрыли факт незаконного предоставления крупного участка земли в аренду без проведения торгов. Подробности сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Нарушение было вскрыто в ходе прокурорской проверки. Внимание надзорного органа привлекли действия сотрудников администрации Корсаковского района. Было установлено, что ранее они предоставили местному жителю в аренду земельный участок площадью 218,3 га, предназначенный для сельскохозяйственного производства.

Однако при совершении этой сделки были нарушены требования законодательства. Дело в том, что сама сделка, по сути, прошла тайно. Чиновники «забыли» опубликовать соответствующее извещение в интернете и в официальном печатном издании администрации района – газете «Восход». Поэтому о возможности арендовать землю знали немногие. Исключение составляли, к примеру, сами чиновники и будущий арендатор.

«Допущенные нарушения ограничили число потенциальных претендентов на земельный участок, что исключило возможность формирования размера арендной платы по результатам конкурентных процедур», — пояснили в прокуратуре Орловской области.

Восстанавливать законность пришлось по суду. Прокуратура подготовила и подала заявление в областной арбитраж, который ее требования удовлетворил. Сомнительный договор аренды признан недействительным. Суд также обязал арендатора возвратить администрации района арендованный земельный участок. С самой администрации в пользу арендатора взыскали более 220 тысяч рублей – столько денег он заплатил за аренду земли по признанному недействительным договору. Решение арбитражного суда Орловской области еще не вступило в законную силу.

ИА «Орелград»