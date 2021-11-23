Чиновники под Орлом тайно сдали землю в аренду

23.11.2021 | 6:00 Закон и порядок, Новости

Незаконную сделку вскрыла и оспорила в судебном порядке прокуратура.

В Орловской области вскрыли факт незаконного предоставления крупного участка земли в аренду без проведения торгов. Подробности сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Нарушение было вскрыто в ходе прокурорской проверки. Внимание надзорного органа привлекли действия сотрудников администрации Корсаковского района. Было установлено, что ранее они предоставили местному жителю в аренду  земельный участок площадью 218,3 га, предназначенный для сельскохозяйственного производства.

Однако при совершении этой сделки были нарушены требования законодательства. Дело в том, что сама сделка, по сути, прошла тайно. Чиновники «забыли» опубликовать соответствующее извещение в интернете и в официальном печатном издании администрации района – газете «Восход». Поэтому о возможности арендовать землю знали немногие. Исключение составляли, к примеру, сами чиновники и будущий арендатор.

«Допущенные нарушения ограничили число потенциальных претендентов на земельный участок, что исключило возможность формирования размера арендной платы по результатам конкурентных процедур», — пояснили в прокуратуре Орловской области.

Восстанавливать законность пришлось по суду. Прокуратура подготовила и подала заявление в областной арбитраж, который ее требования удовлетворил. Сомнительный договор аренды признан недействительным. Суд также обязал арендатора возвратить администрации района арендованный земельный участок. С самой администрации в пользу арендатора взыскали более 220 тысяч рублей – столько денег он заплатил за аренду земли по признанному недействительным договору. Решение арбитражного суда Орловской области еще не вступило в законную силу.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования