Гендиректор «Пенобетон-Орел» предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о хищении 22 миллионов рублей у обманутых дольщиков.

Генеральный директор ООО «Пенобетон-Орел» предстанет перед Свердловским районным судом по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Олега Шаталова обвиняют в хищении 22 миллионов рублей у обманутых дольщиков:

«По версии следствия, в период с декабря 2019 г. по август 2020 г. обвиняемый от имени возглавляемой им организации заключил с гражданами договоры на долевое строительство многоквартирного дома по ул. Жадова в пгт Змиевка Свердловского района и предварительные договоры купли-продажи квартир. Однако взятые на себя обязательства не выполнил. От незаконных действий злоумышленника пострадали 24 дольщика, которые до настоящего времени не получили свои квартиры. Общая сумма причиненного им ущерба составила более 22 млн рублей».

Еще один эпизод преступной деятельности — это введение в заблуждение своего знакомого, в интересах которого Шаталов в 2016 году приобрел квартиру. Получив денежные средства, мошенник похитил почти 300 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

В настоящее время прокурор Свердловского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, и мошенник предстанет перед районным судом.

ИА «Орелград»