Питерская реклама УЗИ признана в Орле неправомерной

Компания нарушила запрет на условия распространения телефонной рекламы.

Комиссия управления Федеральной антимонопольной службы по Орловской области вынесла решение по делу, возбужденному в отношении компании «Ракурс» из Санкт-Петербурга. Оно было заведено по признакам нарушения законодательства РФ о рекламе. Поводом послужило обращение в Орловское УФАС жителя Орла. Он пожаловался на спам-рекламу и заявил о поступлении на его номер телефонного звонка рекламного характера, хотя он предварительного согласия на подобные звонки не давал.

Антимонопольщики расшифровали запись. Разговор длился около 30 секунд. Женский голос пригласил абонента «на УЗИ брюшной полости, щитовидной железы, нижних конечностей и органов малого таза на выбор». Далее он сообщил, что «имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Если хотите услышать подробности, нажмите любую цифру». «Не хочу» — ответил абонент, на чем разговор был закончен.

Изучив представленную заявителем аудиозапись, антимонопольщики установили, что предложение, озвученное женским голосом, безусловно, было рекламой. Согласно закону, квалифицирующим признаком рекламы является ее распространение любым способом, в любой форме и любыми средствами. В данном случае информация о медицинских услугах (УЗИ) распространялась по сетям электросвязи, а именно «посредством звонка рекламного характера». При этом она была адресована неопределенному кругу лиц, ведь абонент был не единственным, а лишь одним из адресного списка.

Поскольку орловец предварительного согласия на подобные звонки не давал, Орловское УФАС признало питерскую компанию нарушителем Федерального закона «О рекламе». По итогам рассмотрения дела было решено выдать фирме предписание о прекращении нарушения (конкретно ей запретили звонить на номер указанного абонента с рекламой). Кроме того, решено передать материалы дела уполномоченному должностному лицу Орловского УФАС для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.

ИА «Орелград»