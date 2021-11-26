Облик орловского храма восстановили в 3D

Новые технологии помогли восстановить внешний вид исторического храма.

Приход храма Толгской иконы Божией Матери в селе Башкатово Мценского района презентовал 3D-модель старинной церкви. Об этом сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ. Проведенное исследование буквально помогло заглянуть в прошлое, ведь Толгская церковь была закрыта еще в 1928 году. Однако в наше время новые технологии помогли на основе имеющихся данных восстановить облик храма.

Сделали это специалисты архитектурного бюро «АртПро» из Орла, причем, как подчеркивают в митрополии, этот труд был безвозмездным. Добавим, что он был и нелегким, поскольку фотографий храма Толгской иконы Божией Матери не сохранилось. Модель была построена на основе чертежей реставраторов. В храме уверены, что 3D-снимки помогут при дальнейшем восстановлении святыни.

«Храм Толгской иконы Божией Матери был возведен в 1844 году,- рассказали в Орловской митрополии РПЦ. — Он имеет два придела — в честь святителей Кирилла и Афанасия Александрийских и святого Николая Чудотворца. Церковная жизнь продолжалась в селе Башкатово до революции 1917 года. Однако официально храм закрыли в 1928 году».

Сначала в нем организовали тракторную мастерскую, а затем приспособили его под склад селитры. Каменную ограду разобрали и построили из нее свинарник и конюшню, могилы у храма разграбили, а церковно-приходскую школу закрыли. Новый этап в жизни Толгского храма наступил в 2005 году, когда его начали восстанавливать. На данный момент восстановлен только левый придел, но работы продолжаются.

ИА «Орелград»