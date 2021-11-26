Стало известно, зачем Китай массово скупает орловскую лузгу

Из «отходов» в Поднебесной делают сувениры, которые можно купить в Орле.

В ноябре 2021 года из Орловской области в Китайскую Народную Республику под контролем сотрудников Территориального управления Россельхознадзора экспортировано 1,1 тысячи тонн гречневой лузги. В целом на ноябрьские экспортные грузы оформлено 115 фитосанитарных сертификатов. Такую информацию предоставила пресс-служба ТУ Россельхознадзора. В ведомстве подчеркивают, что это далеко не первые партии. Всего в текущем году Китай закупил у Орла уже 7,2 тысячи тонн лузги.

«По результатам лабораторных исследований карантинные вредные организмы в лузге не обнаружены, — отметили в ТУ Россельхознадзора. — Отгруженная подкарантинная продукция соответствовала всем требованиям страны-импортера как карантинным фитосанитарным, так и требованиям к качеству и безопасности. До настоящего времени нотификаций на данную подкарантинную продукцию не поступало».

Эксперты также раскрыли секрет того, зачем Китай вообще приобретает в Орле лузгу. Оказывается, этот товар в КНР очень ценят. Из лузги там изготавливают традиционные подушки-валики, которые пользуются огромным спросом у покупателей благодаря хорошему ортопедическому эффекту и экологической чистоте. Подобные антистрессовые подушки производства КНР можно найти и в магазинах Орла. Получается, что лузга возвращается на родину в переработанном виде.

«В лузге нет вредных примесей, это 100-процентно натуральный продукт, который не вызывает аллергии, — поясняют эксперты. — Во всех гостиницах, школьных и дошкольных, медицинских учреждениях Китая, а также в семьях правилом хорошего тона считается иметь такие небольшие подушки. Кроме этого, лузгу используют при производстве матрасов и одеял, различных декоративных убранств, предметов домашнего обихода, сувениров».

ИА «Орелград»