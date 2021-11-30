Орловца, избившего на улице женщину, отправили в колонию

Под Орлом осужден уличный грабитель, напавший на случайную прохожую.

В Орловской области вступил в законную силу обвинительный приговор Новосильского районного суда, вынесенный в отношении местного жителя. Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для здоровья потерпевшей). Жертвой преступника стала случайная прохожая.

Как следует из приговора, мужчина в тот день находился на улице. Он обратил внимание на женщину, которая шла по тротуару и разговаривала по мобильному телефону. Именно мобильник приглянулся грабителю. Он незаметно увязался за прохожей и напал на нее сзади сразу после того, как она завершила разговор по телефону. Действовал преступник решительно и жестоко. Он схватил женщину сзади за воротник куртки, рывком развернул ее к себе и дважды ударил ее по лицу, угодив кулаком в нос и разбив ей скулу.

Затем, желая окончательно сломить сопротивление, негодяй трижды ударил свою жертву ногой по бедру. После этого он отобрал у прохожей телефон и скрылся с места преступления. Потерпевшей пришлось обращаться за помощью к медикам. В результате нападения она получила сотрясение головного мозга. В суде грабитель не только признал свою вину, но и поведал альтернативную версию случившегося. Сам факт нападения он не отрицал, но заявил, что затем ему якобы стало стыдно. Потому он вернулся к потерпевшей и отдал ей мобильник, а также извинился перед ней. Естественно, ничего подобного преступник не делал, но чего только не скажешь, чтобы смягчить себе наказание. Суд воздал ему по заслугам – грабитель получил два с половиной года исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»