Под Орлом из-за урагана погиб Тургеневский дуб

Литературному символу Орловщины и России было почти двести лет.

Вчера днем из-за ураганного ветра с корнем вырвало легендарный Тургеневский дуб. Об этом сообщила пресс-служба «Спасского-Лутовиново».

30-метровое дерево, которому по оценкам экспертов уже 198 лет, было внесено в Реестр старовозрастных деревьев, а в этом году он был признан главным деревом страны. В феврале следующего года Тургеневский дуб должен был учувствовать в конкурсе «Европейское дерево года».

«Для всех, кто любит Спасское, для коллектива музея, для меня лично это невосполнимая утрата, которую пока трудно осознать. Дуб, посаженный Иваном Сергеевичем Тургеневым, был не просто главной природной достопримечательностью усадьбы, это был живой символ любви к родине. Постоять под его кроной и поклониться ему – по завету Тургенева — люди приезжали из самых дальних уголков России и мира», — поделился скорбью Сергей Ступин, директор музея-заповедника.

ИА «Орелград», фото «Спасское-Лутовиново»