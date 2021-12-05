В Орле рассмотрят дело о взятке за быструю отправку вагонов

5.12.2021 | 15:00 Закон и порядок, Новости

Уголовное дело в отношении обвиняемого уже направлено в суд.

В Орловской области на рассмотрение в суд направлено уголовное дело по обвинению бывшего начальника центра организации работы железнодорожных станций. Как уточняет Московская межрегиональная транспортная прокуратура, мужчина обвиняется в получении взятки. Обвинительное заключение в отношении него уже утверждено Орловским транспортным прокурором.

Речь идет о теперь уже бывшем начальнике Орловско-Курского центра организации работы железнодорожных станций – структурного подразделения Московской дирекции управления движением. Это одно из многочисленных подразделений головной компании, которой является ОАО «РЖД». Уголовное дело на орловца заведено по части 2 статьи 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере).

По версии следствия, являясь должностным лицом, экс-начальник получил от директора по оперативной работе компании «Технотранс» взятку в размере 50 тысяч рублей. Это было незаконное денежное вознаграждение «за ускорение процесса подачи и отправки вагонов компании». Данное  уголовное дело будет рассмотрено по существу Железнодорожным районным судом города Орла.

ИА «Орелград»

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