Орловское казначейство не имело возможности предотвратить хищение средств, выделенных на реконструкцию Красного моста

В следующем году ситуация изменится.

Управление Федерального казначейства по Орловской области не имело возможности предотвратить хищение бюджетных средств, предназначенных для реконструкции Красного моста. Об этом заявила Людмила Семченкова, заместитель руководителя управления, в ходе круглого стола, организованном комитетом облсовета по региональной политике, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству.

Мероприятие было посвящено эффективному и ответственному управлению муниципальными финансами. Учитывая тематику, первый зампред регионального парламента Михаил Вдовин вспомнил ситуацию с Красным мостом — как и почему на выделенные средства были закуплены автомобили, а не стройматериалы?

«Людмила Семченкова пояснила, что Красный мост был под банковским сопровождением, а не казначейским. Казначейство в сложившейся ситуации могло осуществлять только контрольно-надзорную деятельность. В следующем году Красный мост, ввиду ввода новых норм Бюджетного кодекса, будет подпадать под казначейское сопровождение, то есть и генеральный подрядчик, и субподрядчики, и весь денежный поток попадут под жёсткий казначейский контроль. Это доставит сложность подрядчикам, так как федеральное казначейство производит оплату только после того как предоставлены все договора закупки, документы подтверждающие поставку и проектные декларации на материалы. Спрос при казначейском сопровождении большой. Требуется полная прозрачность», – цитирует Семченкову пресс-служба облсовета.

В ходе круглого стола рассматривались разные темы и мнения относительно эффективности расходования муниципальных финансов. Леонид Музалевский, Председатель Орловского областного Совета народных депутатов, отметил:

«Местное самоуправление представляет собой один из важнейших институтов современного общества. Оно обеспечивает ключевые жизненные потребности человека, оказывая решающее влияние на развитие гражданского общества, социальную активность граждан и на качество жизни в целом. Создание системы оценки качества управления муниципальными финансами является важной государственной задачей, направленной на формирование предпосылок к повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления. Устойчивое и комплексное социально-экономическое развитие муниципалитетов зависит не от наличия в их бюджетах определённых средств на покрытие текущих расходов, а от возможности формирования за счёт собственных доходов в составе местного бюджета бюджетов развития. По сути, это средства, предназначенные для финансового обеспечения инвестиционных и капитальных расходов, необходимых для реализации приоритетных проектов в муниципальной экономике и социальной сфере в соответствии со стратегиями развития муниципалитетов».

А итоги мероприятия подвел заместитель Леонида Музалевского, Иван Грачев, который возглавляет комитет по региональной политике, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству:

«Тема, которую мы подняли в ходе круглого стола, не оставила равнодушным никого. Коллеги из Департамента финансов, казначейства, КСП, депутаты – все выступили со своими предложениями, которые мы постарались учесть в итоговом документе.

Первое, и самое важное, что необходимо сделать не откладывая – совместно с исполнительной властью, коллегами из муниципалитетов провести обучение кадров по данному направлению. Также важно повести дополнительную аналитическую работу. Здесь мы рассчитываем на помощь Совета муниципальных образований. Необходимо дать реальную оценку положению дел в маленьких сельских поселений».

ИА «Орелград»