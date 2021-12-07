В Орловской области чиновники будут развивать похоронное дело

Необычную муниципальную программу утвердили в Орловской области.

Документ утвердила администрация Мценского района. Согласно ему, с 2022 по 2024 годы включительно будет действовать муниципальная программа «Развитие услуг в сфере похоронного дела». Ее разработали сотрудники муниципального отдела коммунального хозяйства, они же будут ее исполнять. Объем финансирования составит более 1,56 миллиона рублей. Средства будут выделены из районного бюджета. Как следует из паспорта, за счет реализации программных мероприятий планируется значительно повысить качество похоронных услуг в Мценском районе.

Потенциал местные чиновники видят в улучшении степени благоустройства кладбищ, своевременной организации погребения тех людей, личность которых не установлена (такие погребения производятся по представлениям полиции за государственный счет), а также предоставлении услуг по вскрытию тела и погребению тем умершим одиноким местным жителям, у которых нет ни родственников, ни законных представителей. Программа также предусматривает строительство нового кладбища в Подберезовском сельском поселении.

В обоснование необходимости выделения денег на программу авторы этого документа заявляют, что «похоронное дело представляет собой исключительную социально-экономическую и историко-культурную значимость». А ее нормативное и правовое обеспечение, безусловно, являются приоритетными государственными задачами. Чиновники напоминают, что практически все население района ежегодно посещает кладбища, чтобы почтить память умерших родственников.

Согласно приведенной статистике, на территории Мценского района насчитывается 50 общественных кладбищ. Одно из них, в деревне Ядрино Подберезовского сельского поселения, необходимо закрыть, так как мест под новые захоронения на нем больше нет. В связи с этим возникла необходимость строительства нового погоста. Остальные кладбища – старые, они требуют реконструкции и обваловки. Некоторые кладбища, например, в деревне Высокое, нуждаются в расширении.

Также в документе отмечается, что в самом Мценском районе отсутствует специализированная похоронная служба. Правда, в городе Мценске располагается не одна ритуальная фирма, так что похоронные услуги население получает в достаточном объеме. Авторы программы также признают, что администрации Мценского района не хватает финансовых средств для решения вопросов похоронного дела как самостоятельного вида деятельности. В то же время федеральное законодательство гласит, что специализированная похоронная служба должна присутствовать на территории каждого муниципального образования, а отвечают за ее создание местные власти. Принятая программа призвана хотя бы частично решить накопившиеся проблемы.

ИА «Орелград»