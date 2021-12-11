Таксист до смерти напугал психически неуравновешенного угонщика

Благодаря внезапному появлению такси был предотвращен угон автомобиля.

Любопытное уголовное дело рассмотрел Покровский районный суд Орловской области. Перед ним предстал местный житель, которого обвинили в попытке угона чужого автомобиля. Преступление было совершено 1 июня 2021 года. Сам подсудимый в суде пояснил, что в нетрезвом виде около трех часов ночи он бродил по улицам райцентра Покровское. Ему потребовалось срочно добраться до одной из местных деревень. Для этого он решил угнать автомобиль.

Машина нашлась быстро – автомобиль «Фольксваген Джетта» был припаркован возле одного из частных домов. Хозяина в ту ночь не было дома, он уехал по делам в другой город. Но преступник об этом не знал, поэтому нервы у него были на пределе. Пассажирская дверца автомобиля оказалась открытой. Проникнув в салон, угонщик вырвал провода из замка зажигания и попытался запустить двигатель. В этот момент на дороге перед ним сверкнул свет фар. Испугавшись, злоумышленник выскочил из машины и бросился бежать.

Вскоре его задержала полиция – молодой человек был очень напуган и вел себя подозрительно. Он сразу признался полицейским, что пытался угнать автомобиль, но был вынужден бежать из-за света фар. Угонщик думал, что за ним уже организована погоня. Полиции удалось найти того, кто до смерти напугал злоумышленника. Им оказался таксист, направлявшийся на вызов клиента. Он выступил в суде в качестве свидетеля и рассказал, что видел в свете фар метнувшуюся в сторону мужскую фигуру.

Приговором суда угонщик был наказан ограничением свободы на 2 года. В течение этого времени ему запрещено выезжать за пределы Покровского района и изменять место своего жительства без согласия надзирающего органа. Кроме того, суд назначил ему меры медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях.

ИА «Орелград»