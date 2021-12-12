Орловчанка призналась, что ночью поколотила полицейского

Страж порядка пытался утихомирить даму, буянившую во дворе.

Решение по уголовному делу о применении насилия к представителю власти вынес Северный районный суд города Орла. Перед ним предстала ранее не судимая местная жительница, которую обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ. Суд установил, что она поколотила ночью полицейского. Потерпевший в паре со своим стажером нес патрулирование. В одном из дворов Северного района около часа ночи стражи порядка заметили нетрезвую пару.

Подсудимая вела себя вызывающе. Она громко бранилась, мешая людям спать. Подошедшие к ней полицейский представился и потребовал прекратить нарушение общественного порядка. Дама встретила его новой порцией грубой нецензурной брани, а когда сотрудник полиции, вопреки уже ее требованиям, не убрался восвояси, набросилась на него с кулаками. По подсчетам суда, младшему сержанту от нее досталось не менее пяти ударов, которые угодили ему по лицу и туловищу. Серьезных повреждений эти удары не причинили, но физическую боль полицейский почувствовал.

В судебном заседании подсудимая свою вину в совершении преступления при вышеуказанных обстоятельствах признала полностью. Суду она также заявила ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Решение об этом она приняла после консультаций со своим защитником. Суд приговорил ее к выплате уголовного штрафа в размере 40 тысяч рублей.

ИА «Орелград»