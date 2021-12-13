Орловец убил мать, замахнувшуюся на него тросточкой

Мужчина не сумел добиться снисхождения и получил 13 лет колонии.

Вступил в законную силу и обращен к исполнению обвинительный приговор по делу об убийстве, который был вынесен еще летом Орловским областным судом. Недавно дело повторно рассмотрела судебная коллегия по уголовным делам Первого апелляционного суда общей юрисдикции. Она не нашла оснований для изменения и смягчения приговора, как просил в апелляционной жалобе осужденный. Вердикт оставлен в силе – орловец был признан виновным по ч.2 ст.105 УК РФ и получил наказание в виде лишения свободы на 13 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев.

Поясним, что жертвой убийцы стала его собственная престарелая мать, страдавшая хроническими болезнями. В силу возраста и состояния здоровья она даже передвигаться без трости не могла. Сын лишил ее жизни по пустяковому поводу. Родственники проживали совместно. В тот роковой день сын заявил матери, что собирается уехать на работу в другой регион. Вероятно, это известие огорчило и напугало женщину, ведь за ней некому было бы ухаживать.

Между матерью и сыном вспыхнула словесная ссора. В какой-то момент она замахнулась на подсудимого тросточкой. Он перехватил трость, повалил мать на пол и начал ее душить. Суд установил, что преступник в тот момент прекрасно осознавал свои действия. Понимал он и то, что мать не смогла бы ударить его тростью с такой силой, чтобы причинить ему хоть малейший вред. Несмотря на это, подсудимый сдавливал горло матери до тех пор, пока она не умерла. Отрицать свою вину он не стал и в ходе оперативного эксперимента показал оперативникам, что и как делал. Добавим, что сын после убийства сбежал, а труп его матери пролежал в квартире несколько дней, пока соседи, почувствовавшие гнилостный запах, не вызвали полицию и спасателей.

ИА «Орелград»