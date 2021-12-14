Церковь в Орле, которую посещал император, получит охрану

Эксперты одобрили проект установления охранных зон.

В Орле обнародованы результаты государственной историко-культурной экспертизы, которую провело трио специалистов. Они изучили и одобрили проект зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Михаила Архангела и часовня». Это означает, что территория вокруг данного сооружения обретет особый статус. Ее использование будет ограничено. Сам проект был разработан в этом году компанией «НИВАД» в рамках исполнения государственного контракта. Техническое задание выдало управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области.

Собственником церкви является Местная религиозная организация «Православный приход Свято-Успенского собора г. Орла Орловской области Орловской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)». Охранное обязательство ранее было утверждено вышеуказанным управлением. Паспорт объекта был утвержден относительно недавно — 7 сентября 2021 года. Границы территории также утверждены, но при этом не утверждены предмет и зоны охраны объекта культурного наследия. Теперь данный пробел будет устранен.

Как следует из заключения экспертов, местоположение рассматриваемого памятника было обозначено уже на самых первых из всех известных планов Орла — 1728 и 1741 годов. Считается, что до его появления на этом же участке в 1678 году посадскими людьми Овчинниковым и Грибачевым был построен каменный храм Успения Пресвятой Богородицы с колокольней. Позднее, в 1730 году, рядом с ним для зимнего богослужения купцом Калашниковым была выстроена церковь Святого Архистратига Михаила.

К концу XVIII века город Орел значительно разросся. По новому плану города, утвержденному Екатериной II, предусматривалась застройка города в юго-западном направлении, совпадающем с направлением Карачевской и Ситниковской улиц. В связи с тем, что оба храма стали тесны и постепенно обветшали, на их месте было начато строительство более вместительной церкви. Храм во имя Успения Пресвятой Богородицы с двумя приделами был заложен 19 сентября 1801 года. Колокольня стояла отдельно от летней церкви. В 1803 году была построена трапезная. Окончательно работы были завершены в 1817 году.

Известно, что в сентябре 1823 года эту церковь посетил император Александр II. Здесь же в январе 1826 года покоилось его тело, когда умершего императора везли из Таганрога в Петербург. В 1923 году летнюю половину церкви отдали под музей религиозных искусств, который просуществовал здесь до начала 1940-х годов, а трапезную оставили для богослужений. В 1932 году церковь закрыли, помещения стали использовать под склад. Судьба мраморного иконостаса неизвестна.

В 1970-х годах здание стали приспосабливать под выставочный зал с переделкой внутренних конструкций. В 1989 году храм был передан Русской Православной Церкви и 6 января 1990 года вновь освящен епископом Орловским и Брянским Паисием. В 2004-2005 годах были проведены масштабные реставрационные работы, укреплены фундаменты и стены здания.