Орловский сенатор Владимир Круглый занял четвертое место в медиарейтинге сенаторов

Исследование проводила компания «Медиалогия».

Представитель Орловской области в Совете Федерации Владимир Круглый впервые занял четвертое место в медиарейтинге компании «Медиалогия».

За прошедший месяц поднялся на шесть позиций.

В медиарейтинги вошли действующие сенаторы СФ РФ на период составления рейтинга, а база, на основе которой происходил мониторинг, включает более 70 тысяч источников.

МедиаИндекс (правая колонка) – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны, компании и бренда. Чем больше значение МедиаИндекса, тем более ярко и позитивно присутствие персоны в СМИ, тем позитивнее её имидж, создаваемый СМИ.

ИА «Орелград»