Карантинные зоны устранены в Орловской области

Сразу 12 карантинных фитосанитарных зон устранил Россельхознадзор.

В 2021 году управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской областям упразднены 12 карантинных фитосанитарных зон на территории указанных регионов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Принятию таких решений предшествовало масштабное обследование территорий. Всего было осмотрено 361,3 тысячи га, в том числе 135,1 тысячи га в Орловской области. При этом были подтверждены ранее выявленные очаги по жукам из рода усачей, западному цветочному трипсу, амброзии полыннолистной, амброзии трехраздельной и др. на общей площади 68 695,5 га.

«Во всех выявленных очагах проведен комплекс карантинных фитосанитарных мероприятий, направленных на ликвидацию карантинных объектов, — рассказали в ТУ Россельхознадзора. — В связи с установлением фактов ликвидации популяций карантинных объектов и их отсутствием в карантинных фитосанитарных зонах, было принято решение об упразднении 12 карантинных фитосанитарных зон».

Пять упраздненных зон находятся в Орловской области, семь – в Курской. Их общая площадь составляет 8255,07 га. В частности, в Орловской области упразднены две карантинные зоны по жукам-усачам и по одной фитозоне по южноамериканской томатной моли, амброзии полыннолистной и повилике. Также сообщается, что за нарушение правил борьбы с карантинными вредителями растений в отношении хозяйствующих субъектов Орловской и Курской областей вынесено 220 постановлений о привлечении к административной ответственности. Кстати, в 59 случаях наказаны были дорожные службы.

ИА «Орелград»