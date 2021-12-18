Насмерть сбивший пешехода орловец получил условный срок

Вступило в силу решение по уголовному делу в отношении виновника ДТП.

Приговор ранее вынес Малоархангельский районный суд Орловской области. Это было дело, возбужденное по ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Происшествие произошло в ноябре 2020 года. Подсудимый около 17 часов дня на личном автомобиле с заметным превышением скорости двигался по улицам Малоархангельска. На улице Советской он сбил двоих пешеходов, которые пересекали проезжую часть в неустановленном месте.

Следствие и суд установили, что водитель видел их, но не предпринял необходимых действий для того, чтобы избежать наезда. В частности, он сразу не затормозил и не снизил скорость движения автомобиля, которая превышала 80 км/ч при максимально допустимых 60 км/ч. Экспертиза показала, что водитель при этом располагал технической возможностью предотвратить наезд на пешеходов. Одному из потерпевших повезло, он выжил.

Но в результате дорожно-транспортного происшествия погибла вторая женщина-пешеход. Полученные ею от удара травмы оказались несовместимыми с жизнью. В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объеме и пояснил, что предъявленное обвинение ему понятно. Он подал ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Суд приговорил его к 2 годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком, в течение которого осужденный должен своим поведением доказать исправление. Также его на два с половиной года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

ИА «Орелград»