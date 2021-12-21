Благодаря орловской общественности, в двух жилых домах заменили сгоревшие лифты

21.12.2021 | 9:00 ЖКХ, Новости, Общество

Жильцы дома по Матросова, 52 ждали этого с июля.

Благодаря настойчивому вмешательству общественности, а также помощи прокуратуры, жильцы двух орловских многоэтажек снова могут пользоваться лифтами. Об этом вчера сообщили активисты «Народного фронта».

В августе «Орелград» писал о ситуации, в которую в июле попали жители 9-этажки, расположенной по адресу: улица Матросова, 52. Из-за возгорания лифта жители дома, включая инвалидов и стариков, вынуждены либо подниматься пешком, либо сидеть дома. При этом, оперативно провести замену оборудования не удалось.

С аналогичная проблемой столкнулись также жильцы дома по адресу: улица Комсольская, 272. Они со своим лифтом попрощались еще в апреле.

Как сообщает «Народный фронт», на данный момент в обоих домах завершена замена лифтов.

«Главная задача, чтобы специалисты от власти вовремя принимали необходимые меры в подобных ситуациях. Почти год ходить пожилым гражданам, людям с ограниченными возможностями пешком на девятый этаж, на любой другой этаж – это большое испытание. Поэтому мы призывам, чтобы в подобных случаях ремонт лифтового оборудования не затягивался, а проводился в самые короткие сроки», — сказал сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Орловской области Николай Куревин.

ИА «Орелград»

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