Валентина Остроушко рассказала, как орловскому депутату приходится выполнять работу чиновников

Михаил Вдовин помог жительнице, которая в преддверии зимы оказалась в безнадежном положении.

Бывший зампред облсовета Валентина Остроушко поделилась историей о том, как депутату Михаилу Вдовину приходится выполнять работу чиновников. Она рассказала о своей знакомой, проживающей в частном доме, который отапливается дровами:

«Весну и лето она пыталась закупить дрова, но сделать у нас в регионе их и уголь для личных целей не так просто… Обещали помочь Блохин и Васильев… Даже последний из своей зарплаты обещал оплатить, а потом сказал: сами платите! Она и не пыталась получить дрова бесплатно, готова была их оплатить, но где купить — вот вопрос. Раньше щепки брала на сталепрокатном, но что-то в последний год куда ни ткнется, нигде нет… Просила Тамара Васильевна сотрудников правительства и администрации области просто сказать, где их купить… Но так ответа и не получила. Например, на её письмо теперь уже бывший зам. губернатора Тиньков вообще не ответил…

Жители частного сектора, не сумевшие провести газ, дрова чаще приобретают нелегально, и получить за них положенную по закону компенсацию ( ветеранам труда и т. д.),естественно, не могут… Но особенно поразила меня в этой истории администрация Советского района: чиновники после моего депутатского обращения организовали спил дерева ( летом), которое готово было упасть на крышу и так покосившегося дома, и очень удивились, что пенсионерка это дерево себе сама на дрова не поколола…»

В конце концов, разочаровавшись в чиновниках, жительница Орла пришла на прием к первому зампреду облсовета Михаилу Вдовину и рассказала свою историю. Уже через два дня волонтеры привезли из Хотынецкого района целую машину дров, оплаченную несколькими орловскими депутатами.

Валентина Остроушко заявила, что разделяет позицию Савина, своего коллеги по прошлому созыву облсовета, о том, что депутаты по своему назначению должны писать законы.

«Но что делать, если те, кто по своему назначению должны организовать процесс обеспечения населения дровами и углем, занимаются чем угодно, только не своим назначением», — вопрошает экс-депутат.

При этом, Остроушко обращает внимание на то, что в Орловской области, вероятно, все же есть высшая справедливость:

«Где сейчас Блохин… Где Васильев… А Вдовин вошёл в Генсовет партии».

ИА «Орелград»