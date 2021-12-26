На Орловщине вскрыли «тайные» планы по химобработке

От пчеловодов утаили часть информации по обработке полей пестицидами.

В Орловской области сразу несколько аграриев были привлечены к административной ответственности за нарушение регламентов применения пестицидов и агрохимикатов при производстве сельскохозяйственной продукции. Подробности сообщила пресс-служба управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Орловской и Курской областям. Инспекторы вывили нарушения в ходе проведения планового государственного контроля. Напомним, что применение пестицидов строго регламентируется законом.

Одной из причин этого является угроза, которую представляют собой химикаты как для здоровья людей, так и для насекомых. В частности, в Орловской области не раз фиксировался мор пчел, погибших из-за обработанных полей. Закон обязывает аграриев заранее оповещать о планируемых обработках население, причем для этого должны использоваться ресурсы местных СМИ. В данном случае были вскрыты нарушения именно механизма оповещения населения, в особенности владельцев пасек, о проведении химических обработок сельскохозяйственных культур.

Инспекторы установили, что три хозяйствующих субъекта размещали такие объявления в районных газетах. Вот только информация о запланированных работах по применению пестицидов и агрохимикатов «содержала сведения не в полном объеме». Тем самым, говорят в ТУ Россельхознадзора, были нарушены требования статьи 16 Федерального закона «О пчеловодстве в Российской Федерации» и статьи 22 Федерального закона «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами». По фактам выявленных нарушений в отношении хозяйствующих субъектов были составлены протоколы по статье 8.3 КоАП РФ.

Два виновных ООО получили штрафы на общую сумму 20 тысяч рублей. Еще один нарушитель имеет статус ИП, поэтому для него наказание оказалось помягче – штраф в размере 2000 рублей. «В целях соблюдения регламентов применения пестицидов и агрохимикатов нарушителям выданы рекомендации по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», — добавили в ТУ Россельхознадзора.

ИА «Орелград»