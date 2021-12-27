Облдепартамент признали виновным по скандальному «мусорному делу»

УФАС завершило рассмотрение нашумевшего дела о странной связи мусора и науки.

Комиссия управления Федеральной антимонопольной службы по Орловской области вынесла решение по нашумевшему делу, о ходе которого регулярно рассказывал «Орелград». Напомним, оно было возбуждено в отношении департамента жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области. Основанием послужила жалоба московского ООО «Исследовательский центр «Единое мнение»».

Предметом спора стал аукцион на выполнение научно-исследовательской работы «Определение нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Орловской области». Организатором выступил вышеуказанный департамент. К участникам он предъявил обязательное требование о наличии у них лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности.

Данный пункт конкурсной документации, вероятно, неприятно удивил столичный исследовательский центр. По сути, данное требование приравняло науку к обычной уборке мусора. В Москве посчитали странным, что для теоретического анализа данных и проведения исследований требуется лицензия, которую приобретают для работы мусоровозов. Дело было возбуждено еще в начале июля 2021 года.

С тех пор оно неоднократно переносилось, поскольку УФАС было вынуждено запрашивать у департамента дополнительные данные. В процессе рассмотрения дела комиссия усмотрела в действиях департамента признаки нарушения антимонопольного законодательства, которые, по ее мнению, приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции. Действительно, вряд ли у многих научно-исследовательских организаций в нашей стране имеется лицензия на работу в сфере утилизации отходов.

Частью 1 статьи 17 закона о защите конкуренции установлено: при проведении торгов, запроса котировок цен на товары, запроса предложений запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе к созданию участнику торгов преимущественных условий. Исходя из буквального толкования и смысла положений этой статьи, запрещаются любые действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции при проведении торгов.

В данном случае при проведении конкурентных процедур департамент не должен был игнорировать цели и принципы закона о защите конкуренции – к такому выводу пришли в УФАС. В результате факт нарушения департаментом закона был признан. В связи с тем, что контракт заключен не был, так как электронный аукцион был признан несостоявшимся, предписание департаменту решили не выдавать. Тем не менее, комиссия постановила передать материалы дела должностному лицу Орловского УФАС для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.

ИА «Орелград»