В Орле подвели итоги конкурса «Моя Эко-Ёлка»

Целью конкурса является формирование у детей бережного отношения к природе.

С 24 ноября по 25 декабря в Орле проходил творческий конкурс «Моя Эко-Ёлка» среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений и учащихся начальных классов образовательных учреждений города Орла, организованный НКО «Социально-культурный фонд развития и инновации».

Целью конкурса является формирование у детей бережного отношения к природе, необходимости сохранения хвойных насаждений и замены живой новогодней ёлки альтернативной.

«Проблема экологического воспитания имеет глубокий смысл. Это воспитание не личности, а целого поколения, которое обеспечит себе и своим детям безопасное существование в гармонии с природой. Задача нашего поколения — привить подрастающему поколению любовь ко всем проявлениям природы. Как известно, одно из правил разумного потребления: из использованных и старых вещей всегда можно сделать что-то новое. Так рождаются настоящие произведения искусства и арт-объекты. Радует тот факт, что наше стремление «улучшить мир вокруг себя» нашло отклик в сердцах юных эко активистов и их родителей. На суд жюри поступило 196 работ, из которых три вышли в финал», рассказывает Сергей Кутенев, председатель Попечительского Совета «Социально-культурного фонда развития и инновации».

Победители были определены путем голосования, которое проходило в период с 21.12.2021 г. по 23.12.2021 в социальной сети ВКонтакте НКО «Социально-культурный фонд развития и инновации».

Финалистами конкурса стали:

— I место — Пронкина Ксения Романовна (МБДОУ «Центр развития ребенка» – детский сад № 24);

— II место — Алешкина Алёна Александровна (МБДОУ «Детский сад № 62 комбинированного вида города Орла»);

— III место — Мухаметьянова Дарья Андреевна (МБДОУ «Детский сад №25» города Орла).

Все участники конкурса получили дипломы, памятные новогодние призы и подарки от Фонда, а также возможность сделать фото у главной елки г. Орла с Дедом Морозом и Снегурочкой.

ИА «Орелград»