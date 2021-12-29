Брянскую компанию крупно оштрафовали за орловскую землю

Фирма из соседнего региона превратила 30 участков в «дикое поле».

В Брянской области мировой судья судебного участка №57 Трубчевского судебного района Брянской области вынес постановление о привлечении «Брянской мясной компании» к административной ответственности по ч.25 ст.19.5 КоАП РФ в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Такое решение было вынесено по материалам управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Как пояснили в пресс-службе этого ведомства, ранее факты нарушений земельного законодательства были выявлены в Орловской области.

Инспекторы обнаружили на Орловщине 30 участков, относящихся к категории земель сельскохозяйственного назначения. По закону такая земля должна быть повлечена в оборот, то есть использоваться по своему прямому назначению. Однако в ходе обследования участков инспекторы задокументировали факт зарастания земли сорняками, кустарником и мелкими деревьями. Общая площадь «дикого поля» составила 1242 га.

Брянской компании было выдано предписание об устранении нарушений. В сентябре 2021 года инспекторы провели уже внеплановую выездную проверку, чтобы на месте посмотреть, очищена ли земля от сорняков. Было установлено, что фирма из соседнего региона требования выданного ей предписания не исполнила в установленный срок. В ТУ Россельхознадзора пояснили, что административное дело было заведено за неисполнение предписания, так как было установлено, что фирма не приняла мер по борьбе с сорной и древесно-кустарниковой растительностью и вовлечению в сельскохозяйственный оборот 30 земельных участков.

Ранее управление Россельхонадзора сообщало, что за 9 месяцев 2021 года в Орловской и Курской областях было проведено 703 контрольно-надзорных мероприятия, в рамках которых было проконтролировано 55 864 га земель сельскохозяйственного назначения. За это время было выявлено 647 нарушений, составлено 492 административных протокола, наложено штрафов на сумму 9,033 миллиона рублей и выдано 152 предписания. Нарушения требований земельного законодательства были выявлены на площади 11 147 га. Основная часть нарушений связана с неиспользованием земель для сельскохозяйственного производства.

ИА «Орелград»