Обманутые «Унистроем» орловские дольщики получат компенсации

Несостоявшиеся жильцы дома, расположенного на улице Космонавтов, получат выплаты.

Участники долевого строительства, доверившие свои средства компании «Унистрой», получат компенсации. Решение об этом принял Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства.

Орловский дом вошел в список из 59 проблемных объектов, расположенных в 12 регионах России, которых коснулось это решение. В общей сложности для защиты прав 2 165 обманутых граждан потребуется почти 10 миллиардов рублей.

«В списке домов, по которым будут выплачены компенсации: дом застройщика ООО «УниСтрой-Орел» по адресу: г. Орёл, ул. Космонавтов, позиция 2, территория, ограниченная ул. Дмитрия Блынского, Раздольной, Бурова и Космонавтов», — сообщила пресс-служба губернатора.

«Компания «УниСтрой» получила 121 миллион рублей от участников долевого строительства, а также – 297 миллионов рублей от кредитных организаций. Строительство должно было завершиться еще два года назад, но проект остановился на стадии рытья котлована. Деньги были перечислены на счета аффилированных юрлиц, а правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «растрата», — рассказывал ранее «Орелград».

ИА «Орелград»