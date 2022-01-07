Обманутые «Унистроем» орловские дольщики получат компенсации

7.1.2022 | 14:18 Важное, Новости, Общество, Строительство

Несостоявшиеся жильцы дома, расположенного на улице Космонавтов, получат выплаты.

Участники долевого строительства, доверившие свои средства компании «Унистрой», получат компенсации. Решение об этом принял Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства.

Орловский дом вошел в список из 59 проблемных объектов, расположенных в 12 регионах России, которых коснулось это решение. В общей сложности для защиты прав 2 165 обманутых граждан потребуется почти 10 миллиардов рублей.

«В списке домов, по которым будут выплачены компенсации: дом застройщика ООО «УниСтрой-Орел» по адресу: г. Орёл, ул. Космонавтов, позиция 2, территория, ограниченная ул. Дмитрия Блынского, Раздольной, Бурова и Космонавтов», — сообщила пресс-служба губернатора.

«Компания «УниСтрой» получила 121 миллион рублей от участников долевого строительства, а также – 297 миллионов рублей от кредитных организаций. Строительство должно было завершиться еще два года назад, но проект остановился на стадии рытья котлована. Деньги были перечислены на счета аффилированных юрлиц, а правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «растрата», — рассказывал ранее «Орелград».

ИА «Орелград»

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