Экс-подчиненный Залогина рассказал, как чиновники «душили» бизнес

Возмутительные подробности всплыли в ходе рассмотрения уголовного дела.

В Орле всплыли довольно любопытные подробности так называемого «дела Залогина». Произошло это во время судебного процесса в отношении одного из бывших подчиненных теперь уже экс-главы облздрава. Процесс прошел в конце прошлого года в Советском районном суде города Орла. Перед судом предстал Тимофей Постовой, который в 2019 году приказом руководителя департамента здравоохранения Орловской области Ивана Залогина был назначен заместителем начальника областного отдела ведомственного контроля качества, безопасности медицинской деятельности и лицензирования.

Постового признали виновным в превышении полномочий, а его дело напрямую связано со скандалом вокруг Залогина. Напомним, по версии следствия, в сентябре 2020 года «Диализный центр Нефрос-Калуга» обратился в облздрав с заявлением о переоформлении медицинской лицензии в связи с изменением адресов мест своей работы в Орле. Залогин, как считает следствие, дал указание подчиненным провести проверку и найти нарушения, которые могли бы послужить основанием для отказа. Так оно и произошло.

Задержанный Постовой заключил со следствием досудебное соглашение. В обмен на снисхождение экс-чиновник подробно изложил свою версию произошедшего. Из материалов уголовного дела следует, что Залогин вызвал его в свой служебный кабинет и устно приказал провести проверку в отношении калужского центра. При этом было дано указание найти нарушения. Перечить большому начальнику Постовой не посмел, так как боялся увольнения.

Из обвинительного приговора следует, что желание главы облздрава во что бы то ни стало найти нарушения у калужского центра было продиктовано целью «снижения уровня конкуренции и поддержания ранее сложившихся взаимоотношений с ранее курируемым им в период его работы руководителем Департамента здравоохранения Белгородской области ООО «Фрезениус Нефрокеа» (напомним, губернатор Клычков «переманил» Залогина в Орел из Белгорода, откуда в Орел перебрался и скандально известный советник губернатора Сергей Лежнев). Последнее, следует из материалов суда, было намерено осуществлять аналогичную медицинскую деятельность на территории Орловской области. Вероятно, калужский конкурент мог ему помешать.

В результате большой начальник «явно выходя за пределы своих полномочий, будучи руководителем и работодателем Постового, используя свой авторитет по службе и полномочия непосредственного руководителя и работодателя, в том числе о возможности привлечения Постового к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения, во исполнение преступного умысла… незаконно дал Постовому устные указания на совершение незаконных действий, а именно не допустить переоформление лицензии на осуществление законной медицинской деятельности на территории Орловской области ООО «Диализный центр Нефрос-Калуга».

Кроме того, было дано указание «на проведение в кратчайшие сроки проверки в отношении ООО «Фрезениус Нефрокеа» и подготовку документов о переоформлении лицензии на осуществление медицинской деятельности указанным обществом на территории Орловской области, которые Постовой согласился выполнить». Со слов Постового, на самом деле калужский центр соответствовал всем лицензионным требованиям. Нарушения этой компании чиновник «выдумал и нарисовал», что она, кстати, впоследствии доказала в арбитражном суде, добившись признания результатов проверки незаконными.

Свою вину подсудимый Постовой признал полностью. В соответствии с условиями досудебного соглашения он получил не самое строгое наказание. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 286 УК РФ, и дали 1 год и 6 месяцев лишения свободы. В силу ст. 73 УК РФ назначенное Постовому наказание суд постановил считать условным, установив испытательный срок 1 год и 6 месяцев, в течение которого осужденный своим поведением должен доказать свое исправление.

Постового также обязали в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за его поведением. Кроме того, ему назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти, либо с административно-хозяйственными, организационно-распорядительными функциями в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях сроком на 2 года.

Напомним, что слушания по уголовному делу Ивана Залогина начались в конце прошлого года. Они проходят в том же Советском районном суде, который уже услышал и оценил признание Постового. Кстати, судье дело Залогина поступило еще 3 ноября 2021 года. Однако пять раз подряд заседания откладывались, причем в трех случаях причиной послужила неявка в суд свидетелей.

ИА «Орелград»